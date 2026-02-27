Какое будущее у профессионального владимирского футбола? Как формируется команда и где находят перспективных игроков? Какие изменения произошли в ФК «Торпедо-Владимир» в 2025 году и что

Какое будущее у профессионального владимирского футбола? Как формируется команда и где находят перспективных игроков? Какие изменения произошли в ФК «Торпедо-Владимир» в 2025 году и что ждать болельщикам в 2026? Что такое медийный футбол и почему он так популярен? Что нужно для выхода «Торпедо-Владимир» в новый дивизион?Об этом и не только в новом выпуске проекта «Подкаст