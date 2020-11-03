Перед судом предстанут двое местных жителей.

В начале марта текущего года в ОМВД России по Петушинскому району обратился 57-летний местный житель, сообщивший о пропаже денег с его банковского счета. Потерпевший пояснил, что накануне потерял банковскую карту, привязанную к счету.Полицейские проанализировали информацию о платежах по карте, изучили записи с камер видеонаблюдения, в результате установили личность и местонахождение подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 27-летний житель одной из деревень Петушинского района.Установлено, что знакомый фигуранта отдал ему найденную в электропоезде банковскую карту, чтобы он узнал владельца банковской карты и возвратил её потерпевшему. Но злоумышленник, воспользовавшись системой бесконтактной оплаты, совершал покупки в магазинах и заправлял автомобиль своего знакомого на АЗС района, чтобы погасить имеющийся у него долг.В общей сложности своими противоправными действиями злоумышленник нанес потерпевшему ущерб на сумму более 11 500 рублей. Впоследствии обвиняемый отдал банковскую карту обратно знакомому, сказав, что не установил владельца.В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).Ущерб потерпевшему возмещен в полном объеме.За совершение аналогичного преступления перед судом предстанет 38-летний ранее судимый житель города Костерево.Установлено, что в марте текущего года фигурант нашел банковскую карту на одной из улиц города Костерево и впоследствии несколько раз использовал её для оплаты алкогольной продукции и продуктов питания в разных торговых точках района и соседней области, причинив потерпевшему материальный ущерб более 11 600 рублей.Следствием собрана достаточная доказательная база причастности обвиняемых к совершению указанных преступлений. В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.