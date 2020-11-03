Перед судом предстанут двое местных жителей.
В начале марта текущего года в ОМВД России по Петушинскому району обратился 57-летний местный житель, сообщивший о пропаже денег с его банковского счета. Потерпевший пояснил, что накануне потерял банковскую карту, привязанную к счету.
Полицейские проанализировали информацию о платежах по карте, изучили записи с камер видеонаблюдения, в результате установили личность и местонахождение подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 27-летний житель одной из деревень Петушинского района.
Установлено, что знакомый фигуранта отдал ему найденную в электропоезде банковскую карту, чтобы он узнал владельца банковской карты и возвратил её потерпевшему. Но злоумышленник, воспользовавшись системой бесконтактной оплаты, совершал покупки в магазинах и заправлял автомобиль своего знакомого на АЗС района, чтобы погасить имеющийся у него долг.
В общей сложности своими противоправными действиями злоумышленник нанес потерпевшему ущерб на сумму более 11 500 рублей. Впоследствии обвиняемый отдал банковскую карту обратно знакомому, сказав, что не установил владельца.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).
Ущерб потерпевшему возмещен в полном объеме.
За совершение аналогичного преступления перед судом предстанет 38-летний ранее судимый житель города Костерево.
Установлено, что в марте текущего года фигурант нашел банковскую карту на одной из улиц города Костерево и впоследствии несколько раз использовал её для оплаты алкогольной продукции и продуктов питания в разных торговых точках района и соседней области, причинив потерпевшему материальный ущерб более 11 600 рублей.
Следствием собрана достаточная доказательная база причастности обвиняемых к совершению указанных преступлений. В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.