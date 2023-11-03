18-летней жительнице Владимирской области грозит до 6 лет лишения свободы за кражу косметички...

18-летней жительнице Владимирской области грозит до 6 лет лишения свободы за кражу косметички соперницы.Об этой истории рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В августе 2023 года обвиняемая решила отомстить за свою подругу - её бывшему парню и его «новой» возлюбленной.Реализуя план мести, девушка вместе с двумя знакомыми поехала по месту жительства обидчика – в Селивановский район.Однако дома молодого человека не оказалась. И тогда обвиняемая вырвала с входной двери замок, проникла внутрь жилого помещения и украла… косметику новой подружки «обидчика».«И... чтобы досадить последней, забрала косметические принадлежности, а потом покинула место преступления...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Теперь «мстительнице» грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет (по статье - «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище»).Уголовное дело направлено в Селивановский районный суд.Фото: pxfuel.com