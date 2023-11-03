Весной этого года 41-летний ранее судимый мужчина продал 3 грамма синтетического наркотика местному жителю. Об этом узнали оперативники и проследили за фигурантом. Когда мужчина находился у

Весной этого года 41-летний ранее судимый мужчина продал 3 грамма синтетического наркотика местному жителю. Об этом узнали оперативники и проследили за фигурантом. Когда мужчина находился у тайника, где планировал забрать аналогичную закладку для дальнейшей продажи, он увидел полицейских. От страха обвиняемый попытался спрятать 3 грамма мефедрона у себя во рту. К счастью, сотрудники правоохранительных органов