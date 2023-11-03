По подозрению в мошенничестве правоохранители Гороховца во взаимодействии с полицейскими Вязниковского района задержали 48-летнего уроженца среднеазиатской республики.

По подозрению в мошенничестве правоохранители Гороховца во взаимодействии с полицейскими Вязниковского района задержали 48-летнего уроженца среднеазиатской республики. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Стражи порядка установили, что мужчина являлся курьером у телефонных аферистов. На днях в их сети попал пожилой житель Гороховца, который отдал 300 тыс. рублей, чтобы помочь якобы угодившей в ДТП дочери. Деньги обманутый пенсионер передал обвиняемому.На допросе арестованный во всём сознался и целиком возместил нанесённый ущерб. В настоящий момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.