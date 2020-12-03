Напомним, что ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что региональные власти вправе самостоятельно решать будет ли последний день 2020 года выходным или все отправятся на работу.

Глава региона объявил, что поддержит инициативу сделать 31 декабря выходным днём во Владимирской области. Журналисты задали Владимиру Сипягину этот вопрос во время подхода к прессе, наОн подтвердил информацию. Соответствующий документ будет опубликован в ближайшие дни. На какое число перенесут рабочий день пока не известно.Напомним, что ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что региональные власти вправе самостоятельно решать будет ли последний день 2020 года выходным или все отправятся на работу.