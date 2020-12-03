Первыми привьют от коронавируса педагогов , врачей и соцработников.

Первыми привьют от коронавируса педагогов , врачей и соцработников. Вакцина "Спутник V" отечественного производства в регион уже поступила, сообщила сегодня на брифинге Елена Утемова , директор департамента здравоохранения .Пока 1100 доз. Они будут распределены на шесть медцентров, где будет организована бесплатная вакцинация. Это больницы в Петушках, Александрове, Коврове , Муроме и Гусь-Хрустальном. Во Владимире привиться от коронавируса можно будет в пятой горбольнице. По словам Елены Утемовой , все оборудование, в первую очередь, холодильники закуплены, логистика налажена. Напомним, распоряжение о массовой вакцинации от Ковид - 19 дал Президент Владимир Путин. Она начнется уже на следующей неделе с 7 декабря. Отметим, ранее в тестовом режиме прививку от коронавируса сделали желающие медработники.