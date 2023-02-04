С 13 по 15 февраля 2023 года в Совете Федерации рассмотрят актуальные проблемы Владимирской...

С 13 по 15 февраля 2023 года в Совете Федерации рассмотрят актуальные проблемы Владимирской области.По словам главы города Владимира, утверждена программа проведения так называемых Дней Владимирской области в Совете Федерации. Программа пройдет с 13 по 15 февраля, которая включает в себя расширенные заседания шести комитетов Совета Федерации."На них будут рассмотрены актуальные вопросы и проблемы для Владимирской области", — сообщает Андрей Шохин.Фото pxfuel.com