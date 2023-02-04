Во Владимире при пожаре эвакуировали 5 человек. 3 февраля 2023 года в МЧС России по Владимирской...

Во Владимире при пожаре эвакуировали 5 человек.3 февраля 2023 года в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Владимир, ул. Восточная, д. 80А.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдалось сильное задымление на первом этаже здания. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 5 человек.На пожар привлекались 6 единиц техники, 20 человек личного состава.Причина пожара уточняется.Фото МЧС России по Владимирской области