Во Владимирской области, 5 февраля 2023 года, погода будет пасмурной, без осадков. Температура...

Во Владимирской области, 5 февраля 2023 года, погода будет пасмурной, без осадков.Температура воздуха повысится до -2°C. Ночью столбик термометра опустится до -6°C.Ветер северо-восточный, 1м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 752 до 757 мм.рт.ст.Народный прогноз погоды5 февраля почитается память святого Агафангела. В прежние времена погоду в этот день предсказывали белки и птицы. Если во время мороза она покидает гнездо и спускается с дерева, это означает, что следует ждать оттепели.Фото pxfuel.com