Его проводит компания ГБУ ВО «Экорегион».

22 марта отмечается всемирный День водных ресурсов. Официально этот праздник появился в 1993 году благодаря генеральной ассамблее ООН. Его основная цель — обратить внимание всего человечества на то, что водные ресурсы нужно не только осваивать, но и беречь.Владимирская область не остается в стороне: здесь в рамках национального проекта «Экология» на протяжении двух лет реализуют проект «Сохранение уникальных водных объектов».Задача — восстановить и «оживить» реку Серую в Александрове, улучшить состояние реки Унжи недалеко от Меленок. Рядом с этими водоёмами проживает более 18 тысяч человек.В связи с Днём водных ресурсов ГБУ ВО «Экорегион» среди школьников Владимирской области проводит конкурс сочинений на тему: «Вода — источник жизни». Он направлен на пропаганду рационального использования природных запасов. Работы принимаются с 4 по 19 марта 2021 года включительно. Подробнее с порядком и условиями участия в конкурсе вы можете ознакомиться на официальной странице ГБУ ВО «Экорегион» Вконтакте по .«Питьевая вода - важнейший фактор здоровья человека. Масштабы загрязнения и истощения водных ресурсов в настоящее время приняли угрожающий характер. В обычной жизни, мы, увы, придаем воде не такое большое значение, поскольку ее у нас много, и доступна она в любое время, только в перспективе это не совсем так. В процентном соотношении не загрязнёнными остались только 3% от всего мирового запаса пресной воды. Понимание важности воды для людей не мешает человеку загрязнять важный источник жизни нефтью и нефтепродуктами, тяжёлыми металлами, радиоактивными веществами, неорганическими загрязнениями, канализационными стоками и синтетическими удобрениями», - отмечают в ГБУ ВО «Экорегион».В компании добавили, что загрязнение воды отходами промышленности, сельскохозяйственного производства губительно сказывается на экологии, приводя к накоплению в них тяжелых металлов и токсичных элементов. Это опасно и для животных и человека. Сегодня последствия ухудшения состояния воды уже выражаются в целом ряде глобальных, региональных и местных экологических проблем, связанных с состоянием гидросферы и здоровья людей.ГБУ ВО «Экорегион» стремится привлечь внимание общественности к состоянию водных объектов и проблемам нехватки питьевой воды, задуматься о роли воды в жизни каждого человека на Земле.