В первом квартале 2026 года количество обращений в ломбарды региона сократилось, однако совокупная сумма выданных займов резко выросла — всё дело в подорожавшем золоте.

По данным владимирского отделения Центробанка, число оформленных залоговых билетов снизилось на 5,1% и составило 16,3 тысячи. При этом общий объём выданных населению средств подскочил сразу на 52%, достигнув 512,5 миллиона рублей. Такой скачок объясняется просто: граждане активно сдавали ювелирные украшения, а котировки драгметалла за минувший год ощутимо пошли вверх.Помимо золота, в качестве обеспечения принимались смартфоны, наручные часы, различная электроника и другие ликвидные вещи. Усреднённый размер одного займа при этом достиг 31,4 тысячи рублей.За январь–март текущего года услугами ломбардов воспользовались порядка 8 тысяч местных жителей, что на 6% уступает показателю годичной давности. Причём львиная доля посетителей — это постоянные заёмщики, обращающиеся за деньгами под залог имущества несколько раз в течение года.В региональном подразделении Банка России напомнили, что для оформления ссуды требуется лишь удостоверение личности, а наличные выдаются на месте. Оценка имущества всегда идёт с дисконтом, поэтому сумма займа ощутимо ниже реальной рыночной стоимости вещи. Если заёмщик не исполняет обязательства, ломбард просто реализует невыкупленный предмет и гасит образовавшуюся задолженность — таким образом, исключается накопление безнадёжных долговых цепочек.С 1 апреля вступили в силу новые ограничения: предельный размер переплаты по залоговым кредитам урезали со 130 до 100 процентов от тела долга. Теперь итоговая сумма всех платежей по договору не может более чем вдвое превышать изначально полученные на руки средства. По состоянию на начало апреля в регионе насчитывалось 17 полноценных ломбардов и 64 их территориально обособленных офиса.