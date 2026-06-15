Прием заявок идет до 1 августа 2026 года.

Владимирские педагоги, работодатели и школьные команды могут подать заявку на участие во Всероссийской профориентационной премии «Россия — мои горизонты» — 2026. Конкурс отмечает лучшие достижения в сфере профориентации и даёт возможность масштабировать успешные проекты.Премия — часть большого федерального форума «Россия — мои горизонты», который пройдёт в Москве с 5 по 7 сентября 2026 года. На форуме участники из разных регионов поделятся опытом, а лучшие профориентационные практики получат экспертную оценку и шанс войти в федеральную методическую программу.Управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин, оператора Единой модели профориентации «Билет в будущее», подчеркнул: «Премия "Россия — мои горизонты" даёт возможность увидеть, как профориентационные практики из разных регионов и организаций соотносятся друг с другом, а лучшие из них имеют возможность получить экспертную оценку и войти в федеральную методическую программу. Для педагога это шанс, чтобы его опыт заметили коллеги по всей стране, для работодателя — подтверждение эффективности своей работы со школами, а для региона — инструмент для разработки успешных профориентационных решений. Такая оценка не менее приятна и важна, чем сам приз».Он также отметил, что проект «Билет в будущее» уже помогает выстроить единую систему взаимодействия школ, регионов и работодателей.Прием заявок идет до 1 августа 2026 года.