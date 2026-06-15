В ходе надзорных мероприятий Владимирская природоохранная прокуратура выявила грубые нарушения закона о недрах.

Муромский городской суд поддержал требования природоохранной прокуратуры и постановил привести в порядок нарушенные карьеры, где велась добыча стройматериалов для федеральной магистрали.Выяснилось, что еще в 2021 году фирма ООО «НовНеруд» получила в разработку два местных месторождения — «Ковардицы» площадью почти 130 гектаров и «Соболево» размером около 95 гектаров — для геологоразведки и извлечения строительного песка, а впоследствии оформила на них лицензии. Промышленная деятельность предприятия уничтожила плодородный слой земли: на первом участке пострадало 70 гектаров, на втором — 63,5 гектара.Из-за несоблюдения условий лицензионных соглашений в июне 2025 года компанию досрочно лишили права пользования этими недрами. Однако прокурорская проверка вскрыла факт полного бездействия: организация так и не приступила к обязательному восстановлению выработанных площадей. В связи с этим надзорное ведомство направило в суд иск с требованием принудить юрлицо к рекультивации нарушенных земель, и служители Фемиды полностью удовлетворили эту позицию.Судебный акт пока не обрел юридическую силу, а устранение экологических нарушений остается на личном контроле природоохранного прокурора. Стоит отметить, что ранее Судогодский районный суд уже вынес аналогичное решение по искам прокурора о восстановлении месторождений «Ефимовский» и «Жуковка», которые разрабатывала та же самая организация.