Вместо почти 3,5 минут красный будет гореть около 2,5, а значит, потоки начнут двигаться быстрее и заторы вокруг перекрестка уменьшатся. С такой целью на пересечении улицы Мира и Октябрьского

Вместо почти 3,5 минут красный будет гореть около 2,5, а значит, потоки начнут двигаться быстрее и заторы вокруг перекрестка уменьшатся. С такой целью на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта перенастраивают светофоры. Изменения вступят в силу уже в четверг, 18 июня. Суть их в том, что теперь пешеходы будут переходить дорогу не при полностью остановленном