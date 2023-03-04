Главврач Судогодской больницы Владимирской области принес извинения перед пациентом за несоблюдение...

Главврач Судогодской больницы Владимирской области принес извинения перед пациентом за несоблюдение санитарных норм в инфекционном отделении.Одеяло, в котором оказались личинки моли, выдали маленькому ребенку, который с мамой лежал в инфекционном отделении. Мама сняла видео и отправила родственникам, а те выложили ролик в соцсетях.Практически сразу чиновники объявили, что видео - фейк. Но спустя несколько дней главврач на сайте ЦРБ разместил извинения.- Была проведена проверка, после чего выяснилось, что инцидент имел место быть из-за невнимательности среднего и младшего медперсонала. Одеяло находилось на складе отделения и долгое время не было в использовании. Из-за этого в шерстяном одеяле завелась моль. Все постельное белье было просмотрено и еще фактов наличия моли выявлено не было. Я, как главный врач, лично принес извинения матери ребенка за данную ситуацию. Со своей стороны гарантируем усиление контроля. Виновный средний и младший персонал уже наказан, - объяснил главврач больницыФото: кадр из видео пациента