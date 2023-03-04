В канун 8 марта вспомним о ярких женщинах. Во Владимире всего 4 улицы носят женские имена. И лишь...

В канун 8 марта вспомним о ярких женщинах. Во Владимире всего 4 улицы носят женские имена. И лишь одна из женщин напрямую связана с нашим краем. Кто она? - ответ уже есть у Татьяны ЛысовойБывшая Марьинка. В честь жены великого Владимирского князя Всеволода -3 Марии Шварновны. Здесь по преданию в 12 веке стоял ее загородный дворец. Место было красивым , с видами на Владимир. Окутанное знаменитой Марьинской рощей. Сегодня эта улица тоже носит женское имя, которым город может по-настоящему гордиться - говорит Татьяна Лысова. Любовь Матвеевну Белоконскую называли " милосерднейшей из сестер милосердия".Татьяна Лысова, экскурсовод:- Она действительно была медсестрой, с навыками массажистки. Вместе с мужем - земским врачом они приехали сюда в 1898 г. и работали в земских больницах Судогодского, Юрьевского, Суздальского уездах. У них была громадная семья - 9 детей. И не смотря на загруженность, в период первой мировой революции Любовь Матвеевна увлеклась идеями социал- демократии.Муж не разделял революционных взглядов жены и поставил ультиматум - я или партия. Белоконская забрала детей и уехала во Владимир.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Ей, матери - одиночке легче было найти работу во Владимире. И прокормить детей. но тем не меннеее онане бросала участия в движении. и стала руководить подпольным Красным крестом. А когда появилась владимирская каторжная тюрма- владимирский централ - и вот шефство над политзаключенными взяла любовь Матвеевна.Для отверженных Белоконская собирала через благотворителей деньги , вещи, литературу. Подыскивала толковых девушек для нелегального Красного креста - под видом сестер и невест они могли посещать политзаключенных. Белоконская и сама вместе с детьми провожала с вокзала ссыльных на каторгу. Они приветливо махали руками арестантам в зарешеченных вагонах. И это производило глубокое впечатление - писал Белоконской Павел Петрович Постышев, тот самый партийный деятель, вернувший в СССР Новый год. После революции Белоконская продолжала работать во Владимире уже в детском приюте.Татьяна Лысова, экскурсовод:- В 1920-м переехала в Москву. Умерла в 1945. И что интересно, на улице, осененной ее именем много социально- значимых учреждений и происходят всякие чудеса.Одно из таких значимых учреждений - Центр Занятости населения. В советские времена на его месте цвели вишневые и яблоневые сады. Они принадлежали сельскохозяйственному техникуму и имели свое название "Сады УЧХОЗА" .Татьяна Лысова, экскурсовод:- Это был садовый питомник при владимирском опытном поле, недалеко от Марьинки появилось в 1910 году . Это была государственная программа.Появление питомников в дореволюционной России связано с неурожаем конца 19 века. Опытные поля тогда возделывали во всех губерниях. В том числе 4 и на владимирщине. Наблюдения вели за влажностью почвы, температурой, как они сказываются на развитии злаковых, каким сортам подходит владимирская земля. Позднее станут вести наблюдения и за садовыми растениями - владимирской вишней , например. Любопытно, что улица имя Белоконской получила в 1967 -м, а в 50-е годы носила имя агронома Трофима Лысенко , позднее называлась Целинная. Сад просуществовал здесь до самых 80-х , когда началось активное строительство.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Вот это здание за спиной было построено как общежитие ВТЗ и пристройка должна была обслуживающих проживающих- столовая, кулинария - комплекс удобный для людей. Но не получилось и расположилась детская библиотека.В 1991 году в нашей стране впервые ввели статус безработного. Появился Закон о занятости населения. И библиотеку сменил кадровый центр. Улица Белоконской и Проспект строителей стали зарастать многоэтажками. Строились корпуса Госуниверситета. Татьяна рассказывает, что в планах было возвести здесь целый студенческий городок. В 2001 году в вузе появился новый факультет Религиоведения. ВлГУ стал сотрудничать с Владимирской епархией.Татьяна Лысова, экскурсовод:- В 2007 году в Епархию обратилась семья Ворожейкиных, предложила пожертвовать деньги на храм, такое благое дело было поддержано и летом 2007 заложен первый камень. Решено было освятить храм в честь Кирилла и Мефодия.Храм появился в год 50-летия основания университета, а через год- продолжает Татьяна , в нем начали происходить настоящие чудеса- замироточили 4 иконы - Господь Вседержитель, Архангела Гавриила, Святая мученица Татиана. На иконе Покрова Пресвятой Богородицы мира проступила прямо во время литургии весной 2009. Удивительно было то, что мироточили не древние иконы, а даже распечатанные на принтере. Священнослужитель Сергей Минин тогда назвал это событие знаком Божьей милости благому делу.Варфоломей (Минин), иеромонах:- Было сначала пятнышко на ее облачении, а потом струйка к ее стопе стекла. Чудо Божие оно всегда рядом с нами . это только одно из проявлений чудес Божьих.-Мироточение - это знак близости духовного мира к нам. А какой это знак зависит и от нашего отношения к этому - если это изменит сердце человека- это благо!После таких чудес желающих приложиться к иконам стало больше. А вот это "чудо" через 6 лет уже сотворили владимирские граффитисты.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Стены уникального 4-го зигзаго-образного корпуса ВлГУ грех было не использовать под граффити . Началось все со стихийных, но в 2014 "Молодая гвардия" взяла это дело в свои руки.Первым появился Медведь, а затем сорокаметровая картина. Портреты братьев Столетовых, имя которых носит ВлГУ. Формулы - в честь физика Александра и батальные сцены в память о генерале Николае Столетовых.Ну и, конечно, все знают на Белоконской это здание- жизнь каждого владимирца связана с услугами Водоканала. Свою историю ведет с середины 19 века - с появления первого водопровода. В здании первой водонапорной башни в центре Владимира сегодня действующий музей.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Здесь же стоит и одна из водонапорных башен в 1958 году когда активно развивались водопроводные сети после строительства ВТЗ.- Представьте нынешний владимирский водоканал в сутки подает нам 105 тысяч кубометров воды и очищает около 90 тыс кубометров сточных вод.Сотрудники Владимирводоканала чтят свою историю - в холле здания открыты 2 памятные доски- городскому главе Александру Никитину, при котором начали строить первый водопровод, и директору Игорю Ивановичу Филиппову, управлявшему хозяйством в "лихие" 90-е годы.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Этот человек не только ухитрился сохранить хозяйство, но и развить- вторая очередь Нерлинского водозабора, мощные очистные и подключен Юго-западный район к Судогодскому водозабору.Ну и конечно, какая улица без своего памятника. Похвастаться им может и Белоконская. Дворник с метлой появился здесь в 2004 году к большому юбилею жилищно-коммунальной отрасли.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Скульптуру сделал московский скульптор Александр Пахомов из специального сплава, который не примут в пунктах приема лома, можно сказать антивандальный . Дворник изображен в дореволюционном виде - уютный страж порядка.Забавный символ как напоминание горожанам о том, как важны чистота, порядок вещей и исторических событий.Татьяна Воронцова. Андрей Синягин Вести- Владимир.