Первоначально алиментщик не шёл на контакт, но осознав суть возможных последствий, погасил долг перед ребёнком.

В Коврове на злостного неплательщика алиментов было возбуждено дело о взыскании 100 тысяч рублей.Основываясь на решении Фемиды, судебные приставы Ковровского отдела службы разыскали мужчину и разъяснили, что если он не внесёт указанную сумму, то его недвижимое имущество может попасть под арест.Первоначально алиментщик не шёл на контакт, но осознав суть возможных последствий, погасил долг перед ребёнком.