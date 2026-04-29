Сидит Министр Обороны Абхазии (МОА) во дворе своего дома, шашку об камень точит... папироска в зубах.
приходит к нему Министр Обороны Грузии (МОГ), говорит:
- Мы на вас напасть собираемся... вы как, готовы к войне?
МОА:
-да готовы, что там готовиться-то?
МОГ (с ухмылкой):
-да сколько у вас армия-то людей насчитывает, кого выставлять собрались?
МОА (выплюнув папироску):
-думаю, человек 600-700 наберётся!
МОГ (с чувством превосходства):
- уу! а у нас 9000 хорошо обученых солдат!
МОА (бросая шашку на землю, не сдерживая раздражения и расстройства):
-блин! да где же мы вас хоронить-то будем?!
еще анекдот!