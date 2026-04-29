Участники финала межрегионального этапа чемпионата «Профессионалы» из Владимирской области завоевали ещё три награды – два серебра и одну бронзу. Об этом сообщает правительство области.

Участники финала межрегионального этапа чемпионата «Профессионалы» из Владимирской области завоевали ещё три награды – два серебра и одну бронзу. Об этом сообщает правительство области. Ученик средней школы №11 города Коврова Илья Финагин получил серебряную медаль по компетенции «Преподавание в младших классах (юниоры)». Наставник победителя – учитель начальных классов Елена Можаева. Кроме того, методическую поддержку нашему участнику