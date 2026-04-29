В администрацию города Владимира поступило большое количество жалоб на «запаркованность» участка в зоне разворота на Горького. Большегрузы и легковые автомобили оставляют в этом месте на

В администрацию города Владимира поступило большое количество жалоб на «запаркованность» участка в зоне разворота на Горького. Большегрузы и легковые автомобили оставляют в этом месте на длительное время, что создает помехи для движения транспорта и снижает безопасность участников дорожного движения. Администрация города Владимира совместно с Госавтоинспекцией продолжает системную работу по освобождению проезжей части от транспорта, оставленного