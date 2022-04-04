Дети из Владимирской области смогут отдохнуть в загородных оздоровительных лагерях за полцены. В 2022 году в России возобновили программу «детского кэшбэка», ключевая задача которой –

Дети из Владимирской области смогут отдохнуть в загородных оздоровительных лагерях за полцены. В 2022 году в России возобновили программу «детского кэшбэка», ключевая задача которой – сделать детский отдых в стране доступнее. Она реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В период с 31 марта по 31 августа 2022 года при оплате путёвки в детский