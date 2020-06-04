Мужчина был задержан полицейскими при проведении оперативных мероприятий в апреле текущего года.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование по уголовному делу, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Житель Вязниковского района обвиняется в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.15 апреля текущего года при проведении оперативных мероприятий на улице Операторов города Вязники по подозрению в хранении наркотических средств был задержан житель Вязниковского района 1989 года рождения. При проведении досмотра в присутствии понятых у него были обнаружены полимерные пакетики, внутри которых находилось порошкообразное вещество белого цвета. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Изъятые вещества были направлены на исследование, которое установило, что в светках находилось наркотическое вещество метилэфедрон массой 5,22 грамма. Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что запрещенное вещество нашел на улице Горького города Вязники и собирался использовать для личного употребления.В настоящее время обвинительное заключение по данному уголовному делу направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкции ч. 2 ст. 228 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.