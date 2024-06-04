Авария с двумя машинами спровоцировала наезд на пешехода. В результате ДТП пострадала 71-летняя пенсионерка, которая переходила дорогу по «зебре» возле бывшего военкомата в центре

Авария с двумя машинами спровоцировала наезд на пешехода. В результате ДТП пострадала 71-летняя пенсионерка, которая переходила дорогу по «зебре» возле бывшего военкомата в центре Владимира. Как сообщили в ГАИ, авария случилась сегодня в три часа дня возле дома №3 на Ерофеевском спуске. 19-летний водитель ВАЗа двигался со стороны Загородного и не снизил скорость перед пешеходным