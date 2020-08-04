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<a href="https://33live.ru/novosti/04-08-2020-13-donorov-sdali-plazmu-dlya-vladimircev-bolnyx-covid-19.html" target="_blank">13 доноров сдали плазму для владимирцев больных COVID-19</a> - Один донор может предоставить плазму для 1-3 пациентов