Один донор может предоставить плазму для 1-3 пациентов
В начале июля владимирская областная станция переливания крови начала принимать плазму у доноров, вылечившихся от коронавируса. За это время, по данным пресс-службы Белого дома, плазму крови сдали 13 жителей Владимирской области.
По словам главного врача станции Дмитрия Находкина, один донор может предоставить плазму для 1-3 пациентов, что может спасти жизни десяткам тяжелобольных пациентов. Суммарно владимирские трансфузиологи заготовили более 6,6 литров иммунной плазмы, которые уже поступили в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи города Владимира и во владимирскую больницу №6.
Донором может стать каждый желающий! Для этого нужно обратиться в региональную Службу крови по телефону: (4922) 53-74-57 (с 13:00 до 15:00) или по электронной почте: [email protected]