Вопрос введения дополнительных инструментов поддержки аптечного бизнеса требует дальнейшей проработки.

Во Владимирской области будет создана рабочая группа для проработки вопроса об обоснованности введения дополнительных льгот для аптек. В неё войдут представители фармбизнеса, уполномоченный по защите прав предпринимателей и общественники. Первое заседание состоится в ближайшее время.Напомним, что с 1 июля стала обязательной маркировка лекарственных препаратов. Кроме того, теперь продавцы лекарств должны перейти на упрощённую или на общую систему налогообложения. Предприниматели, работающие в сфере аптечного бизнеса, обратились к областным властям с просьбой уменьшить налоговое бремя на аптеки. Обращение к губернатору подписали более 30 предпринимателей.В нашем регионе 9 июня был принят закон, которым в том числе установлены льготные налоговые ставки для аптек. Действовать они будут до конца года. В связи с этим вопрос введения дополнительных инструментов поддержки аптечного бизнеса требует дальнейшей проработки.