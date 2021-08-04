С 1 июля в регионе вступили в силу единые нормативы потребления теплоресурсов.

Во Владимире для одноэтажных домов до 1999 года постройки с централизованной системой отопления, в которых не установлены приборы учёта, плата за подорожает на 42%. С 1 июля во Владимирской области вступили в силуСумма в квитках вырастет и для жильцов других многоэтажек, которые ввели в эксплуатацию после 1999 года.Для 2-этажных строений рост составит 15%, для домов высотой 3-4 этажа – 23%, в 5-9-этажках будет фиксироваться как увеличение на 1%, так и снижение на 22%.Нормативы опубликованы на департамента цен и тарифов.В случае увеличения размера платы за коммуналку сверх величины предельных индексов владимирцам положена компенсация. Для её оформления необходимо обратиться в соцзащиту. Меры поддержки предусмотрены также для граждан, чьи жилые помещения по техническим причинам не подлежат установке счетчиков тепловой энергии.Власти рекомендуют всем собственникам недвижимости, по возможности, установить ОДПУ.