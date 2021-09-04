04.09.2021

2021-09-04 16:35:05

В экипировку владимирских рыбаков внесли коррективы

Купаться уже холодно, но отдых на воде по-прежнему в самом разгаре. А значит, важно знать все новшества этого года. Давайте вспомним.



-Инспектор Чебоненко, а где у вас спасательный жилет?



-Здесь!



- Надевайте.



-ООО, а мы не знали..



-Предусмотрена административная ответственность...



-Понял!!



Модные плавки или купальники у желающих покататься на лодках с этого года дополняет еще один обязательный аксессуар - спасательный жилет. Новые нормы поведения на воде поставили точку во всех спорах и разногласиях . И теперь касаются всех - от судоводителя до пассажиров, от байдарки до моторной яхты. Или парусного катамарана, как у Сергея Хохлова. Сергей Хохлов: «Сами не хотим утонуть. Всякое бывает у нас здесь тот же гиг, он может перемещаться от ветра, по голове ударит - выпадешь, хоть какой ты пловец, тебя без жилета не спасет».



Каким бы опытным не был водитель или пловец, форс-мажорные ситуации на воде не редкость. Удар о воду, потеря сознания могут закончиться плачевно, не будь на вас спасательного жилета. Сегодня он главный водный аксессуар. А ведь сложно поверить, что вплоть до начала 19 века особых приспособлений для спасения жизней на воде не было. Первое подобие жилетов - вельботы - появились в Норвегии, где морякам приходилось выходить в море в любую погоду. Делали их из специальных деревянных или пробковых блоков. С этого времени и началась эволюция спасательных предметов. Первый простёганный жилет, наполненный измельченной пробкой , был запатентован 180 лет назад - в ноябре 1841 года в Нью-Йорке. Его изобретатель- Наполеон Эдуард Гуэрин.



Трагедия Титаника в 1912 году показала всем важность понимания самих действий - как ПРАВИЛЬНО надевать жилет. Многие погибли в тот роковой день из-за того, что жилеты были надеты слишком низко, практически на поясах. В результате смещения центра тяжести к голове, люди переворачивались вверх ногами. Во время второй мировой войны появились мягкие спасательные пояса из волокон плодов сейбы- хлопкового дерева. А уже спасательный жилет с подголовником, помогающим держать голову над водой , которым сегодня пользуется весь мир - изобрели немцы.



Не каждый жилет считается спасательным средством. Во-первых он должен соответствовать весу человека, во-вторых должны быть хорошие застежки, в-третьих свисток. Для подачи сигнала.



Спасжилеты теперь входят и в обязательную экипировку рыбаков. Согласно новым правилам его нужно надевать даже если от берега придется отплыть всего на метр.



Все в порядке? Как улов?



Новая инициатива тоже этим летом была предложена представителями общественного движения "За безопасность". Она направлена главе МЧС Евгению Зиничеву. Согласно ей- дети до 6 лет на воде должны обязательно находиться в спасательных жилетах. Пока спорную инициативу только рассматривают. А спасатели напоминают, что в этом возрасте жилеты, надувные нарукавники или круги- лишь иллюзия защиты ребенка. Самое важное - не терять бдительности родителям. А лучше научить детей плавать. Екатерина Таманова, Татьяна Воронцова, Александр Чунаев, Вести Владимир.