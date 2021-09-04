Сотрудники полиции поддерживают акцию «Помоги собрать ребенка в школу».

По сложившейся традиции сотрудники ОМВД России по Юрьев-Польскому району и ОМВД России по Кольчугинскому району в начале нового учебного года прибыли с поздравлениями к воспитанникам подшефных учреждений.Обращаясь к ребятам, полицейские пожелал побед и достижений, отличного настроения и успехов в новом учебном году. После поздравления мальчишки и девчонки получили подарки.Школьники пообещали сотрудникам полиции учиться только на «хорошо» и «отлично».Руководители заведений выразили благодарность правоохранителям за постоянное внимание к подшефным.Полицейские регулярно навещают находящихся здесь ребят, организовывают и проводят для них различные мероприятия, в ходе которых знакомят со своей профессией.