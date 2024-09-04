Он и его сослуживцы героически защищали исправительную колонию №11 и дорогу к ней от наступающих украинских войск.

Казачье войсковое общество сообщает о событиях, в центре которых оказался казак из Владимирского ОКО ВКО ЦКВ по имени Игорь с позывным «Лис». С начала мобилизации он сражается за Родину, участвуя в боях под Купянском, Сватово и сейчас в Курской области.Он и его сослуживцы героически защищали исправительную колонию №11 и дорогу к ней от наступающих украинских войск, применяя гранатометы, ПТУРы, «Шмели» и даже РПГ «Муха». В ответ на их действия враг обрушил шквал огня, используя артиллерию, дроны и РПГ. Несмотря на тяжелые условия, бойцы держали позиции до последнего патрона.Военнослужащий также рассказал о том, как они под огнем врага эвакуировали восемь жителей, в том числе ребенка, из жилого дома рядом с колонией. В настоящее время Игорь находится в пункте постоянной дислокации. После отдыха он вернется в свое подразделение и продолжит выполнять боевые задачи. До начала специальной военной операции он занимался IT-технологиями, активно участвовал в жизни казачества, проводил походы с молодежью, обучал основам военной подготовки и помогал хуторянам в волонтерской деятельности.