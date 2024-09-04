К разработке проекта нового моста через Клязьму власти намерены приступить в следующем году. Об этом на пресс-конференции рассказал губернатор области. Александр Авдеев отметил, что новый

К разработке проекта нового моста через Клязьму власти намерены приступить в следующем году. Об этом на пресс-конференции рассказал губернатор области. Александр Авдеев отметил, что новый проект предусматривает выезд на мост через улицы Мостостроевскую, Шпалорезку, железную дорогу Владимир-Тума и далее с выходом на перекресток Судогодского с Улыбышевским шоссе. Реализация данного проекта, по предварительной оценке, не должна