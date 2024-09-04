Полицейские провели рейд по объектам торговли, местам концентрации и проживания иностранцев, сообщили в УМВД. На этот раз проверки прошли в двух городах – во Владимире и Покрове. В областном

Полицейские провели рейд по объектам торговли, местам концентрации и проживания иностранцев, сообщили в УМВД. На этот раз проверки прошли в двух городах – во Владимире и Покрове. В областном центре возбудили сразу 21 дело административное дело о нарушении правил въезда и пребывания в России. 8 нелегалов из общего числа по постановлению суда принудительно депортировали из