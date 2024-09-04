Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона 4 сентября.

На прошлой неделе мошенники обманули 56 жителей Владимирской области, заставив их перевести более 29 миллионов рублей на счета незнакомцев, сообщает пресс-служба УМВД региона 4 сентября.Аферисты выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и государственных учреждений, предлагая перевести деньги на «безопасный счет», «получить дополнительный доход через инвестиции» или «оказать помощь правоохранителям». Они также использовали аудио- и видеозвонки в мессенджерах.Так, 60-летний житель Гусь-Хрустального перевел почти 4,5 миллиона рублей, когда мошенники представились сотрудниками Росфинмониторинга и предложили ему перевести средства на «безопасный счет». В результате он потерял свои накопления и получил пять кредитов с высокой процентной ставкой.43-летняя жительница Александрова отдала мошенникам 3,3 миллиона рублей. Аферисты убедили её «заработать на инвестициях», обманывая её на протяжении почти года. Теперь женщина осталась без денег и с шестью кредитами, процентные ставки по которым варьируются от 26,3% до 59,9% в год.37-летний ковровчанин перевел 3,9 миллиона рублей, когда мошенники предложили ему «оказать содействие правоохранительным органам». В итоге на него оформили четыре кредита под высокий процент. По всем случаям правоохранительные органы возбудили уголовные дела по статье 159 УК РФ – «Мошенничество».