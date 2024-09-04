Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Купаться уже запрещено, но плавание по-прежнему разрешено на различных судах и лодках. Навигация по водоемам Владимирского региона продлится до появления первого льда, сообщает пресс-служба МЧС.Спасатели подчеркивают, что владельцы судов во Владимире часто игнорируют использование спасательных жилетов. Во время патрулирования 1 сентября один из таких неосторожных владельцев был оштрафован за отсутствие жилета. Штраф за это нарушение составляет от трехсот до пятисот рублей.