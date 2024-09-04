Убийство на улице Юбилейной произошло почти восемь лет назад. Преступление долгое время не могли раскрыть. Однако в 2023 году злоумышленника все-таки удалось вычислить по результатам

Убийство на улице Юбилейной произошло почти восемь лет назад. Преступление долгое время не могли раскрыть. Однако в 2023 году злоумышленника все-таки удалось вычислить по результатам генетических экспертиз. И вот теперь 48-летний убийца понесет наказание. Как рассказали в прокуратуре, 1 октября 2016 года осужденный выпивал у себя дома. Спиртное закончилось, а денег на покупку нового алкоголя