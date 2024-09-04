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<a href="https://33live.ru/novosti/04-09-2024-protexno-umnye-cifrovye-servisy-dlya-kvartiry-i-doma-v-prilozhenii-rostelekom-klyuch.html" target="_blank">«ПроТехно»: умные цифровые сервисы для квартиры и дома в приложении «Ростелеком. Ключ»</a> - «ПроТехно» – программа о цифровых и не только технологиях, которые помогают сделать нашу жизнь немного проще. В этом выпуске расскажем про новые технологии, которые облегчают наш быт в