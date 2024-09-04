В преддверии нового учебного года на онлайн-платформе «Ростелеком Лицей» стартовал уникальный просветительский проект о жизни и творчестве великого русского художника и наставника

В преддверии нового учебного года на онлайн-платформе «Ростелеком Лицей» стартовал уникальный просветительский проект о жизни и творчестве великого русского художника и наставника Василия Поленова и его знаменитых учеников: Исаака Левитана, Константина Коровина, Ильи Репина, Абрама Архипова и других. В подготовке цикла видеолекций приняли участие представители пресс-службы провайдера, журналисты и блогеры Центрального федерального округа (ЦФО), а