На мероприятие прибыли епископ Александровский и Юрьев-Польский Иннокентий, почетные гости, а также глава районной администрации Анна Кузнецова и те, благодаря кому стало возможным строительство этого храма.

31 августа в Александрове прошла торжественная закладка камня в строящемся храме на улице Гагарина. Новый православный храм посвящен иконе Божьей Матери «Всецарица». На мероприятие прибыли епископ Александровский и Юрьев-Польский Иннокентий, почетные гости, а также глава районной администрации Анна Кузнецова и те, благодаря кому стало возможным строительство этого храма.Строительство началось в конце апреля в микрорайоне Южный-5. Главными меценатами стали известные предприниматели Сергей Павлович и Артем Сергеевич Абрамовы, а также их товарищ Сергей Владимирович Климов. К этой инициативе присоединился депутат ЗакСобрания Владимирской области из Киржача Евгений Сергеевич Федоров. Их называют ктиторами — жертвователями и попечителями храма. В прямом смысле слова ктитор — это человек, который на собственные средства построил храм.За лето у храма был возведен фундамент и цокольный этаж, и именно здесь 31 августа прошел чин закладки нового храма. Во время церемонии Архипастырь прочитал особые молитвы, затем окропил святой водой и святым елеем закладную плиту, которая была установлена в фундаменте алтарной части. К закладке камня также присоединились Сергей и Артем Абрамовы, Сергей Климов и Евгений Федоров.