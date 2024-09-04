Центр стал первым в регионе и открылся в рамках федеральной программы «Профессионалитет», действующей с 2022 года.

В Гусевском стекольном колледже имени Чехлова открылся первый образовательно-производственный кластер, в котором в первом потоке будут обучаться более 250 человек по 11 направлениям. Центр стал первым в регионе и открылся в рамках федеральной программы «Профессионалитет», действующей с 2022 года.Создание кластера стало возможным благодаря многолетней работе по улучшению материальной базы колледжа. Специалисты отмечают, что такое оборудование отсутствует даже на многих действующих производствах.Восемь промышленных предприятий стали партнерами кластера, ожидая новых сотрудников из колледжа. Они заинтересованы в подготовке практико-ориентированных кадров. Тесное сотрудничество с предприятиями и прохождение практики на их базе помогут выпускникам быть готовыми к работе на конкретных производствах.Председатель бюджетного комитета владимирского Законодательного Собрания и генеральный директор предприятия «Магистраль ЛТД» Михаил Максюков подчеркнул, что предприятия сегодня конкурируют за сотрудников, предлагая интересные условия труда, достойные зарплаты и социальные гарантии. Однако для этого необходимы квалифицированные специалисты, адаптированные к конкретным рабочим местам.