В Камешково простились с земляком, жизнь которого оборвалась в ходе спецоперации. Милованов Роман Александрович служил стрелком. 6 августа военный погиб при исполнении боевых задач на СВО.

В Камешково простились с земляком, жизнь которого оборвалась в ходе спецоперации. Милованов Роман Александрович служил стрелком. 6 августа военный погиб при исполнении боевых задач на СВО. Прощание с военнослужащим прошло со всеми почестями. Похороны состоялись 3 сентября на местном кладбище. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Изображение создано с помощью нейросети