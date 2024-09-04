Город получил субсидию в размере 55 миллионов рублей на ее ремонт.

В Кольчугино осуществляется модернизация центральной котельной на улице поселка Лесосплава и строительство новой котельной в микрорайоне «Аэродром». Эти работы проводятся в рамках государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области». Котельная в Лесосплаве функционировала более 50 лет, обеспечивая теплом и горячей водой 370 многоквартирных домов и 61 бюджетное учреждение. Город получил субсидию в размере 55 миллионов рублей на ее ремонт.За летний период старая котельная прошла самый масштабный ремонт за последние десятилетия. С весны до ноября планируется выполнить обширный перечень серьезных работ, включая обновление комплекса зданий, котлов, теплообменников, газовых горелок и промышленных ёмкостей, как отметила министр ЖКХ региона Елена Семенова.Чтобы снизить нагрузку на центральную котельную, также проводится проектирование и строительство новой блочно-модульной котельной в микрорайоне «Аэродром». Общая стоимость этих работ составляет 317 миллионов рублей.