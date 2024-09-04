Пьяных пассажиров вывели из вагона на станции Муром. Как сообщили во Владимирском ЛО МВД России на транспорте, вызов поступил от начальника поезда «Москва – Берещено». Прибывшие на место

Пьяных пассажиров вывели из вагона на станции Муром. Как сообщили во Владимирском ЛО МВД России на транспорте, вызов поступил от начальника поезда «Москва – Берещено». Прибывшие на место полицейские установили, что двое мужчин из одного вагона находились там в состоянии алкогольного опьянения. Одному из них 59 лет, а другому – 41. Оба вели себя неподобающе.