48-летнего жителя Петушков обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Таким образом мужчина собирался отомстить бывшему бизнес-партнеру. Конфликт с компаньоном возник в июне

48-летнего жителя Петушков обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Таким образом мужчина собирался отомстить бывшему бизнес-партнеру. Конфликт с компаньоном возник в июне 2022 года. Обвиняемый захотел расторгнуть ранее заключенный инвестиционный договор. Он договорился с партнером, что выплатит ему деньги. Однако обещание свое так и не сдержал. Тогда бизнесмен обратился в суд, а затем