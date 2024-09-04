Обновленный школьный музей «Земляки» открылся в начале учебного года в школе №2 имени В.Н.Кубасова. Его реновацию разработали студентки Пединститута ВлГУ и Владимирского политехнического

Обновленный школьный музей «Земляки» открылся в начале учебного года в школе №2 имени В.Н.Кубасова. Его реновацию разработали студентки Пединститута ВлГУ и Владимирского политехнического колледжа в рамках проекта «Второе дыхание». Музей посвящен космонавту Валерию Кубасову. Культурное пространство нуждалось в ремонте. С помощью проекта, а также спонсорских средств, в помещении удалось заменить полы, освещение и витрины, в которых