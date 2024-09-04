Владимирцев и гостей города приглашают на вкусный праздник. Он состоится в парке «Дружба» в это воскресенье, 8 сентября. Посетителей ждут игры, концерт и, конечно, свежая выпечка. День пирога

Владимирцев и гостей города приглашают на вкусный праздник. Он состоится в парке «Дружба» в это воскресенье, 8 сентября. Посетителей ждут игры, концерт и, конечно, свежая выпечка. День пирога начнется в 11:30 с детской игровой программы «Румяные бочка». Ребят ждут интересные истории и призы. В 12:30 начнется праздничный концерт, выступать будут ученики детской школы хореографии и