Как и прежде, воспитанники подготовили праздничный танец, который был представлен на площади перед ГДК.

Общественная организация Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет» отпраздновала свой 29-й день рождения. Как и прежде, воспитанники подготовили праздничный танец, который был представлен на площади перед ГДК. В этом году мероприятие собрало более 300 гостей, пришедших поздравить детей и молодых людей с инвалидностью. В завершение праздника каждый участник получил подарок и жёлтый воздушный шар.Ассоциация была основана супругами Кац в начале сентября 1995 года и изначально объединила родителей, чьи дети страдали от различных заболеваний, таких как сахарный диабет, болезни крови, патологии внутренних органов, ДЦП, синдром Дауна и другие. Всё началось с объединения родителей, чьи дети были признаны «необучаемыми».Сегодня ассоциация предоставляет помощь по 34 программам, включая социальную адаптацию, трудовую, спортивную и творческую реабилитацию для детей и молодых людей с инвалидностью, а также их родителей. Воспитанники ассоциации получают образование и учатся жить самостоятельно.