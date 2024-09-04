Об этом сообщили в правительстве региона, ссылаясь на Министерство социальной защиты, 3 сентября.

Во Владимирской области 6,8 тыс. детей получили подарки в честь Дня знаний. Об этом сообщили в правительстве региона, ссылаясь на Министерство социальной защиты.В июле и августе в регионе прошла традиционная благотворительная акция «Помоги собраться в школу». В ходе акции удалось собрать более 2,4 млн рублей, а также около 700 ранцев с канцелярскими принадлежностями и свыше 4 тыс. комплектов школьных товаров.Подарки были вручены детям из малообеспеченных и многодетных семей, а также детям-инвалидам, детям участников СВО и ребятам, проживающим в пунктах временного размещения.Среди получателей подарков — 2 тыс. детей из многодетных семей, 1,8 тыс. первоклассников, 1,2 тыс. детей участников СВО, 900 детей-инвалидов и 190 школьников, находящихся в пунктах временного размещения.