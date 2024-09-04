Злоумышленники представляются работниками энергосбытовой компании, о чем сообщила пресс-служба «Энергосбыт Волга» 4 августа.

Во Владимирской области зафиксирована новая схема телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются работниками энергосбытовой компании, о чем сообщила пресс-служба «Энергосбыт Волга» 4 августа.Мошенники требуют немедленно оформить заявку на замену счетчика электроэнергии, угрожая, что в случае задержки установка будет платной. Для этого они просят предоставить номер СНИЛС и паспортные данные, а также называют код из СМС якобы для подтверждения очереди.Таким образом, мошенники получают доступ к аккаунту клиента на «Госуслугах» и его личным данным. Несколько клиентов из Ковровского, Вязниковского и Гороховецкого районов уже стали жертвами этих аферистов.«Энергосбыт» напоминает, что замена и установка счетчиков электроэнергии, если они отсутствуют, вышли из строя или истек срок их эксплуатации, осуществляется бесплатно для потребителей. Клиенты заранее уведомляются о планируемых работах.