Механизм «эскроу», также известный как проектное финансирование, предполагает, что застройщик строит жилой дом за собственные средства или с привлечением банковского кредита.

По данным регионального отделения Банка России, в первом полугодии 2024 года во Владимирской области 737 семей стали владельцами новых квартир, приобретённых с помощью механизма эскроу-счетов. Кроме того, ещё 4 470 квартир, купленных на этапе строительства, ожидают своей сдачи в эксплуатацию.Механизм «эскроу», также известный как проектное финансирование, предполагает, что застройщик строит жилой дом за собственные средства или с привлечением банковского кредита. В свою очередь, покупатели, приобретающие жильё на стадии строительства, переводят деньги на специальные защищённые государством счета. Как только они получают ключи от своих квартир, средства с эскроу передаются застройщику.Этот механизм, который защищает права покупателей строящегося жилья, функционирует в России уже 5 лет.