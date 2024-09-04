Областной бюджет выделил на эти цели 36,16 млн рублей.

Жители муниципальных образований Владимирской области собрали свыше 15,5 млн рублей на благоустройство и развитие инфраструктуры своих сел и городов. Областной бюджет выделил на эти цели 36,16 млн рублей. Напоминаем, что по инициативе губернатора Александра Авдеева государственная поддержка по программе самообложения теперь составляет 70%, а местные жители вносят 30% от необходимой суммы.Средства областного бюджета были распределены среди 21 муниципального образования:- Гусь-Хрустальный: 1,59 млн рублей на ремонт и оснащение школ и детских садов.- Ковров: 1,06 млн рублей на ремонт водопроводной сети.- Александровский район: 838 тыс. рублей на ремонт дорог.- Александров: 895,7 тыс. рублей на ремонт асфальтового покрытия.- Андреевское сельское поселение: 2,2 млн рублей на детские площадки и благоустройство.- Струнино: 699 тыс. рублей на ремонт городской дороги.- Вязники: 69,9 тыс. рублей на приобретение щебня для ремонта дороги.- Октябрьское сельское поселение: 234,4 тыс. рублей на благоустройство кладбища.- Иванищи: 51,26 тыс. рублей на очистку прудов.- Демидовское сельское поселение: 118,83 тыс. рублей на благоустройство площадок для ТКО.- Мезиновский: 12,58 тыс. рублей на приобретение щебня.- Уршельский: 320,8 тыс. рублей на содержание парка и другие нужды.- Купреевское сельское поселение: 80,9 тыс. рублей на спиливание аварийных деревьев.- Второвское сельское поселение: 341,6 тыс. рублей на обустройство памятника воинам.- Кольчугинский район: 139,8 тыс. рублей на ремонт школы.- Денятинское сельское поселение: 104,85 тыс. рублей на устройство питьевого колодца.- Покров: 233 тыс. рублей на озеленение.- Ставрово: 230,67 тыс. рублей на оборудование для детской площадки.- Куриловское сельское поселение: 577,84 тыс. рублей на ремонт и благоустройство памятников.- Головинское сельское поселение: 372,8 тыс. рублей на мощение участков для прохода или проезда.- Суздальский район: 25,95 млн рублей на ремонт подъезда к лесоохотохозяйству и автодорог.Эти средства направлены на улучшение качества жизни в населённых пунктах и создание более комфортных условий для их жителей.