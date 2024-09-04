Перед судом предстанет житель Гороховца 1999 года рождения.

Перед судом предстанет житель Гороховца 1999 года рождения. Мужчину обвиняют в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения и публичном оскорблении представителя власти. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Установлено, что жителя Гороховца уже привлекали к ответственности за пьяную езду, однако выводов он не сделал и 12 июня снова сел за руль машины в нетрезвом виде. По пути его остановили сотрудники ДПС, и мужчина попробовал убежать от них в поле. Впрочем, водителя быстро задержали и вернули к автомобилю.«Не желая быть привлеченным к ответственности, мужчина в присутствии других лиц, в том числе своих родственников, публично высказал в адрес одного из сотрудников ДПС оскорбление в неприличной форме», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В настоящий момент уголовное дело в отношении фигуранта передано в суд.